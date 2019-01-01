Минтранс пояснил ситуацию с задержкой выдачи багажа в Шереметьеве

Министр транспорта России Евгений Дитрих сообщил, что московский аэропорт «Шереметьево» пытается справиться с ситуацией задержки выдачи и отправки багажа. По его словам, для этого воздушная гавань привлекла дополнительные силы, сообщает РИА Новости.

Министр отметил, что на данный момент неразобранными остаются около 1 тонны багажа.

О проблемах с выдачей багажа на некоторых рейсах Шереметьева стало известно 1 июня, сообщает RT. В аэропорте сообщили, что проблемная ситуация возникла в связи с пиковой нагрузкой в высокий туристический сезон.

Ранее президент «Шереметьевского профсоюза лётного состава» Игорь Дельдюжов объяснил в эфире НСН, почему в России стало меньше пилотов.



