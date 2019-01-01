Дефицит в воздухе. Почему в России стало меньше пилотов

Десятки российских пилотов с недействительными дипломами лишились работы в результате проверок после катастрофы самолета Ан-148 авиакомпании «Саратовские авиалинии» в феврале 2018 года.

Выяснилось, что все они, как и погибший в авиакатастрофе второй пилот разбившегося самолета Сергей Гамбарян, окончили Южно-Уральский государственный университет, не имеющий сертификата авиационного учебного центра и утвержденной Росавиацией программы подготовки.

Как заявил генпрокурор Юрий Чайка на «правительственном часе», с 2017 года от выполнения полетов были отстранены 550 пилотов, а также прекращена деятельность двух авиационных учебных центров и аннулировано 160 летных свидетельств.

Пока одних пилотов лишают работы из-за недействительных дипломов, другие отказываются от нее сами. С 2015 по 2017 год, например, около 700 российских наиболее подготовленных пилотов перешло на работу в азиатские компании.

Президент «Шереметьевского профсоюза лётного состава» Игорь Дельдюжов объяснил в эфире НСН, почему отечественные пилоты стремятся попасть за границу.