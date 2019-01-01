Дефицит в воздухе. Почему в России стало меньше пилотов
Лётчики рассказали НСН о непростых условиях труда российских пилотов.
Десятки российских пилотов с недействительными дипломами лишились работы в результате проверок после катастрофы самолета Ан-148 авиакомпании «Саратовские авиалинии» в феврале 2018 года.
Выяснилось, что все они, как и погибший в авиакатастрофе второй пилот разбившегося самолета Сергей Гамбарян, окончили Южно-Уральский государственный университет, не имеющий сертификата авиационного учебного центра и утвержденной Росавиацией программы подготовки.
Как заявил генпрокурор Юрий Чайка на «правительственном часе», с 2017 года от выполнения полетов были отстранены 550 пилотов, а также прекращена деятельность двух авиационных учебных центров и аннулировано 160 летных свидетельств.
Пока одних пилотов лишают работы из-за недействительных дипломов, другие отказываются от нее сами. С 2015 по 2017 год, например, около 700 российских наиболее подготовленных пилотов перешло на работу в азиатские компании.
Президент «Шереметьевского профсоюза лётного состава» Игорь Дельдюжов объяснил в эфире НСН, почему отечественные пилоты стремятся попасть за границу.
«Работодатели, Минтранс и Росавиация оказывают своё влияние на работу лётчика. Например, действует приказ о рабочем времени, он разрешает шесть дней в неделю работать и только один выходной. Этот же приказ разрешает использовать сокращённый отдых, поменять невозможно. Совсем недавно узнал, что Минтранс собирается сократить дополнительный отпуск лётному составу. Росавиация создаёт столько различных документов, что лётчики находятся как на вулкане. Они постоянно находятся под угрозой лишения лицензии. Работодатели создают невыносимые условия труда. Очень много ночных рейсов. В некоторых компаниях есть случаи переналётов, сокращают отпуска, устанавливают сдельную оплату труда», - заключил Дельдюжов.
В свою очередь, бывший командир воздушного судна авиакомпании «Аэрофлот» Александр Шмелёв рассказал НСН, что у пилотов в России нет времени для восстановления здоровья.
«Зарплата – очень мощный стимул для ухода в азиатскую компанию, но основная причина – выматывающий график у предыдущего работодателя. Состояние у пилота очень нездоровое, около 50% - ночные рейсы, нет времени для восстановления здоровья. В Китае отпуск достигает полугода, ночных полётов там нет», - поделился с НСН собеседник.
Так или иначе, но условия работы российских пилотов поднимают немало вопросов. А после доклада Чайки о несертифицированных учебных заведениях, под вопросом остается и обучение пилотов, работающих в России.
Напомним, 11 февраля 2018 года в Подмосковье разбился Ан-148, который принадлежал «Саратовским авиалиниям». На борту находились 65 пассажиров и 6 членов экипажа. Все они погибли. Расшифровка «чёрных ящиков» показала, что инцидент произошёл из-за невключения обдува датчиков скорости.
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