Минтранс посоветовал направляющимся в Крым автомобилистам пересесть на поезд
Пассажиры, отправившиеся на личном транспорте к Крым, могут пересесть на поезд. Об этом сообщил Минтранс. Ведомство рекомендовало гражданам оставлять автомобили на стоянке у железнодорожного вокзала Тамань-Пассажирская.
Там отметили, что введены дополнительные пригородные поезда:
№ 6805/6806 Анапа (отправление в 12:30)—Тамань (13:58)—Керчь (14:38);
№ 6807/6808 Керчь (отправление в 14:53)—Тамань (15:33)—Анапа (17:00).
Крымский мост подвергся очередной атаке с использованием двух надводных беспилотников в ночь на понедельник, 17 июля. Повреждение получила одна из секций дорожного полотна. Железнодорожная часть моста при этом работает, поезда продолжают следовать. Москва назвала произошедшее терактом и возложила ответственность на Киев. Погибли семейная пара, их несовершеннолетняя дочь пострадала и находится в реанимации.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru