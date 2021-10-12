Минтранс пообещал бесплатный общественный транспорт не раньше 2035 года
Глава департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса РФ Алексей Бакирей заявил, что в разрабатываемую транспортную стратегию России до 2035 года не планируется вносить пункт о бесплатном общественном транспорте, сообщает ТАСС.
По его мнению, реализовать данную идею возможно после 2035 года, однако для этого «слишком много ещё нужно сделать».
«Я думаю, что рано или поздно мы созреем когда-то, но в горизонте Транспортной стратегии мы не фиксируем эту позицию», - резюмировал Бакирей.
Ранее Общероссийское объединение пассажиров (ООП) призвало правительство РФ ужесточить ответственность за высадку детей - безбилетников из общественного транспорта.
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