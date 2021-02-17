Минтранс планирует массово внедрить биометрию в аэропортах
Программа цифровой трансформации Минтранса предлагает к концу 2023 года ввести биометрические технологии для идентификации пассажиров в 6% российских аэропортов. Если ведомства найдет финансирование, около 15% аэропортов будут оснащены биометрией, пишет РБК.
Из бюджета на развитие программы направлены 585,2 миллиона рублей. Всего на реализацию программы цифровой трансформации Минтранс планирует потратить 8,7 млрд рублей.
Домодедово в 2019 году объявило о запуске автоматизированной системы eGate при выходе на посадку. Для прохождения контроля пассажиры самостоятельно сканировали штрих-код, чтобы пройти в зал ожидания перед вылетом. Позже аэропорт сообщил, что введет контроль пассажиров по биометрии лица в 2021 году.
Пулково в начале 2021 года также установил биометрическую систему на входе в контролируемую зону аэропорта для проверки сотрудников. Отмечается, что администрация аэропорта заинтересована в расширении этой системы для пассажиров при прохождении предполетного контроля.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,1 млн+13 233 / сут.
Умерли
80 979+459 / сут.
Выздоровели
3,6 млн+17 627 / сут.
- Минтранс планирует массово внедрить биометрию в аэропортах
- Под Братском пять человек погибли в ДТП с лесовозом и автобусом
- Назван способ легко пережить шестидневную рабочую неделю
- Дворкович: В Россию возвращаются «утекшие мозги»
- Илон Маск утратил титул самого богатого человека в мире
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru