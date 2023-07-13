Минтранс опроверг информацию о возможном росте стоимости авиабилетов на 40%
Стоимость авиабилетов на рейсы внутри России в январе-мае 2023 года увеличилась на 6,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минтранса РФ.
В ведомстве отметили, что появившаяся в СМИ информация о возможном подорожании авиабилетов до 40% не соответствует действительности.
«Опубликованная в прессе информация о возможном росте цен... не имеет под собой оснований», - указали в пресс-службе.
Ранее совладелец аэропорта Внуково и авиакомпании «Азимут» Виталий Ванцев в интервью РБК допустил, что стоимость авиабилетов на перелёты внутри России вырастет на 15–20%, на международных рейсах - до 40%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru