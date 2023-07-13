Минтранс опроверг информацию о возможном росте стоимости авиабилетов на 40%

Стоимость авиабилетов на рейсы внутри России в январе-мае 2023 года увеличилась на 6,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минтранса РФ.

Минтранс опроверг сообщения о создании резервного фонда помощи пассажирам

В ведомстве отметили, что появившаяся в СМИ информация о возможном подорожании авиабилетов до 40% не соответствует действительности.

«Опубликованная в прессе информация о возможном росте цен... не имеет под собой оснований», - указали в пресс-службе.

Ранее совладелец аэропорта Внуково и авиакомпании «Азимут» Виталий Ванцев в интервью РБК допустил, что стоимость авиабилетов на перелёты внутри России вырастет на 15–20%, на международных рейсах - до 40%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МинтрансРост ЦенРоссияАвиаперелетыАвиабилеты

Горячие новости

Все новости

партнеры