Минтранс опроверг сообщения о создании резервного фонда помощи пассажирам
Министерство транспорта РФ опровергло появившуюся в СМИ информацию о якобы создании резервного фонда помощи пассажирам в случае банкротства авиакомпаний, сообщает РИА Новости.
В ведомстве указали, что любые сообщения на данную тему не соответствует действительности.
«Минтранс России не ведёт работу ни с АО «Авиагарант», ни с какой-либо другой компанией по созданию резервного фонда помощи пассажирам», - отметили в министерстве.
Ранее издание «Коммерсантъ» заявило, что Минтранс вернулся к обсуждаемой с 2021 года инициативе по дополнительному сбору с пассажиров при оформлении авиабилетов на случай банкротства авиакомпании, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru