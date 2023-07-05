Минтранс опроверг сообщения о создании резервного фонда помощи пассажирам

Министерство транспорта РФ опровергло появившуюся в СМИ информацию о якобы создании резервного фонда помощи пассажирам в случае банкротства авиакомпаний, сообщает РИА Новости.





В ведомстве указали, что любые сообщения на данную тему не соответствует действительности.

«Минтранс России не ведёт работу ни с АО «Авиагарант», ни с какой-либо другой компанией по созданию резервного фонда помощи пассажирам», - отметили в министерстве.

Ранее издание «Коммерсантъ» заявило, что Минтранс вернулся к обсуждаемой с 2021 года инициативе по дополнительному сбору с пассажиров при оформлении авиабилетов на случай банкротства авиакомпании, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

