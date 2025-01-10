Минтранс обязал авиакомпании размещать детей рядом с сопровождающими

С 20 января российские авиакомпании обязаны размещать детей до 12 лет рядом с сопровождающими их пассажирами без взимания дополнительной платы. Это требование закреплено в новом приказе Минтранса, опубликованном на портале правовой информации.

Согласно документу, перевозчик должен предоставить ребенку и сопровождающему соседние места в одном ряду, без разделяющего прохода. При этом размещение должно соответствовать классу обслуживания на борту.

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Кроме того, необходимо соблюдать все требования безопасности полетов при организации таких мест. Важно, что данное правило не предполагает дополнительной оплаты.

Приказ вступает в силу через 10 дней с момента официальной публикации, что дает авиакомпаниям время для внесения соответствующих изменений в свою практику, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:МинтрансАвиакомпании

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