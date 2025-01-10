Минтранс обязал авиакомпании размещать детей рядом с сопровождающими

С 20 января российские авиакомпании обязаны размещать детей до 12 лет рядом с сопровождающими их пассажирами без взимания дополнительной платы. Это требование закреплено в новом приказе Минтранса, опубликованном на портале правовой информации.

Согласно документу, перевозчик должен предоставить ребенку и сопровождающему соседние места в одном ряду, без разделяющего прохода. При этом размещение должно соответствовать классу обслуживания на борту.