Минтранс обязал авиакомпании размещать детей рядом с сопровождающими
С 20 января российские авиакомпании обязаны размещать детей до 12 лет рядом с сопровождающими их пассажирами без взимания дополнительной платы. Это требование закреплено в новом приказе Минтранса, опубликованном на портале правовой информации.
Согласно документу, перевозчик должен предоставить ребенку и сопровождающему соседние места в одном ряду, без разделяющего прохода. При этом размещение должно соответствовать классу обслуживания на борту.
Кроме того, необходимо соблюдать все требования безопасности полетов при организации таких мест. Важно, что данное правило не предполагает дополнительной оплаты.
Приказ вступает в силу через 10 дней с момента официальной публикации, что дает авиакомпаниям время для внесения соответствующих изменений в свою практику, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Рэпера Scally Milano депортировали из Японии после высказываний о Курилах
- Минтранс обязал авиакомпании размещать детей рядом с сопровождающими
- В Люберцах задержан мужчина, напавший с ножом на женщин
- Бельгия готовит запрет на реэкспорт российского СПГ
- На Тамани загрязнение от «Волгонефть-239» растянулось на 300 метров
- На Ставрополье вынесли приговор участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы
- Умер актер из сериала «Слово пацана» Михаил Левченко
- В Москве на станции БКЛ «Текстильщики» на людей упал потолок
- Умерла актриса Евгения Добровольская
- В Белом доме не ожидают переговоров по Украине в ближайшее время
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru