Минтранс обвинил танкеры «Волгонефти» в незаконном плавании

В Минтрансе заявили, что два танкера, потерпевшие крушение 15 декабря в Керченском проливе, находились в акватории в нарушение сезонных ограничений на судоходство.

В пресс-службе ведомства отметили, что несколько танкеров компании ЗАО «Волгатранснефть», включая затонувшие суда, не имели лицензии на перевозку опасных грузов внутренним водным и морским транспортом. После аварии специалисты обследовали свыше 170 квадратных километров акватории. Очистка территории от мазута охватила более 24 квадратных метров, сообщили в ведомстве.

Собственники аварийных танкеров обязались поднять их и утилизировать

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение 15 декабря в Керченском проливе из-за сильного шторма. В результате аварии одно из судов затонуло в Черном море, а второе оказалось на мели с поврежденной носовой частью. Оба танкера перевозили в общей сложности 9,2 тысячи тонн мазута, который частично разлился в акваторию. На борту находились 27 членов экипажа. Всех удалось эвакуировать, однако 23-летний вахтенный матрос с «Волгонефти-212» погиб.

Следственный комитет возбудил уголовные дела, а в компаниях, проводивших технический осмотр судов, прошли обыски. Основными версиями случившегося следователи называют ошибку экипажа в сложных погодных условиях и превышение допустимой штормовой нагрузки на корпуса танкеров, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: telegram.org
ТЕГИ:НефтьЧерное МореАвария

Горячие новости

Все новости

партнеры