Минтранс обвинил танкеры «Волгонефти» в незаконном плавании
В Минтрансе заявили, что два танкера, потерпевшие крушение 15 декабря в Керченском проливе, находились в акватории в нарушение сезонных ограничений на судоходство.
В пресс-службе ведомства отметили, что несколько танкеров компании ЗАО «Волгатранснефть», включая затонувшие суда, не имели лицензии на перевозку опасных грузов внутренним водным и морским транспортом. После аварии специалисты обследовали свыше 170 квадратных километров акватории. Очистка территории от мазута охватила более 24 квадратных метров, сообщили в ведомстве.
Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение 15 декабря в Керченском проливе из-за сильного шторма. В результате аварии одно из судов затонуло в Черном море, а второе оказалось на мели с поврежденной носовой частью. Оба танкера перевозили в общей сложности 9,2 тысячи тонн мазута, который частично разлился в акваторию. На борту находились 27 членов экипажа. Всех удалось эвакуировать, однако 23-летний вахтенный матрос с «Волгонефти-212» погиб.
Следственный комитет возбудил уголовные дела, а в компаниях, проводивших технический осмотр судов, прошли обыски. Основными версиями случившегося следователи называют ошибку экипажа в сложных погодных условиях и превышение допустимой штормовой нагрузки на корпуса танкеров, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Пенсионерка подорвала петарду в ТЦ в Серпухове по указанию мошенников
- В Чебоксарах за оправдание теракта в «Крокусе» задержали мужчину
- СМИ: Неизвестный бросил коктейль Молотова в полицейскую машину в центре Москвы
- Минтранс обвинил танкеры «Волгонефти» в незаконном плавании
- Критик Бабичев: Заменить Пугачеву на «Голубом огоньке» могла бы Кадышева
- Стыд за новогодние корпоративы испытывают 15% россиян
- Индийские машинисты будут учиться водить поезда на российских тренажерах
- Украинский депутат призвал ФРГ предоставить Киеву технологию производства Taurus
- Киев заявили о получении первого миллиарда долларов за счет активов РФ
- Житель Крыма получил 22 года тюрьмы за теракты на железной дороге
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru