Минтранс обвинил танкеры «Волгонефти» в незаконном плавании

В Минтрансе заявили, что два танкера, потерпевшие крушение 15 декабря в Керченском проливе, находились в акватории в нарушение сезонных ограничений на судоходство.

В пресс-службе ведомства отметили, что несколько танкеров компании ЗАО «Волгатранснефть», включая затонувшие суда, не имели лицензии на перевозку опасных грузов внутренним водным и морским транспортом. После аварии специалисты обследовали свыше 170 квадратных километров акватории. Очистка территории от мазута охватила более 24 квадратных метров, сообщили в ведомстве.

