Минтранс может запретить самокатчикам пересекать дороги по пешеходным переходам

Минтранс подготовил проект постановления о запрете на передвижение на самокатах по пешеходным переходам. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на ответ ведомства на обращение депутата Госдумы Султана Хамзаева.

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«Проектом постановления для лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности, предусмотрен запрет пересечения дороги по пешеходным переходам, в том числе нерегулируемым», — говорится в ответе первого замглавы Минтранса Андрея Костюка.

Ограничение призвано создать более безопасные условия для пешеходов, пишет Газета.ру.

Проект рассмотрела и одобрила подкомиссия по совершенствованию контрольных и разрешительных функций федеральных органов власти. Документ готовят к внесению в правительство, отмечает РЕН ТВ.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Минтранссамокат
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