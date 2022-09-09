Минтранс может запретить самокатчикам пересекать дороги по пешеходным переходам
Минтранс подготовил проект постановления о запрете на передвижение на самокатах по пешеходным переходам. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на ответ ведомства на обращение депутата Госдумы Султана Хамзаева.
«Проектом постановления для лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности, предусмотрен запрет пересечения дороги по пешеходным переходам, в том числе нерегулируемым», — говорится в ответе первого замглавы Минтранса Андрея Костюка.
Ограничение призвано создать более безопасные условия для пешеходов, пишет Газета.ру.
Проект рассмотрела и одобрила подкомиссия по совершенствованию контрольных и разрешительных функций федеральных органов власти. Документ готовят к внесению в правительство, отмечает РЕН ТВ.
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