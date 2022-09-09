Минтранс может запретить самокатчикам пересекать дороги по пешеходным переходам

«Проектом постановления для лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности, предусмотрен запрет пересечения дороги по пешеходным переходам, в том числе нерегулируемым», — говорится в ответе первого замглавы Минтранса Андрея Костюка.

Ограничение призвано создать более безопасные условия для пешеходов, пишет Газета.ру.

Проект рассмотрела и одобрила подкомиссия по совершенствованию контрольных и разрешительных функций федеральных органов власти. Документ готовят к внесению в правительство, отмечает РЕН ТВ.

