Миронов призвал включить электросамокаты в ПДД

По его словам, за первые шесть месяцев 2022 года было зарегистрировано 370 ДТП с участием электросамокатов, моноколес, гироскутеров, сегвеев. Он отметил, что рост составил 174%, однако картина всё же не полная картина, ведь многие происшествия, особенно с участием пешеходов, просто не фиксируются.

«На этом фоне Верховный суд РФ вынес решение, согласно которому тот, кто управляет электросамокатом, считается пешеходом. Ничего странного: суд лишь подтвердил ту норму, а вернее, её отсутствие, которая содержится в законодательстве», - написал Миронов.

Политик добавил, что необходимы чёткие правила, которые будут устанавливать «кто, где, на чём и на каком основании имеет право использовать средства индивидуальной мобильности».

Ранее в Научном центре безопасности дорожного движения МВД заявили, что за первое полугодие 2022 года в России было зарегистрировано 370 ДТП с электросамокатами, в которых погибли шесть человек, 382 пострадали.