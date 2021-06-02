Минтранс Германии объяснил отмену рейсов из России

Как отметили в ведомстве, Росавиация не выдала вовремя разрешение на рейсы Lufthansa на июнь.

«На основании принципа взаимной практики Федеральное управление гражданской авиации ФРГ (LBA) не выдавало никаких дополнительных разрешений на полеты российских авиакомпаний до тех пор, пока разрешения с российской стороны находились на рассмотрении», — цитирует РИА Новости сообщение немецкого Минтранса.

В ведомстве подчеркнули, что по этой причине «Аэрофлот» и S7 с 1 июня не могли выполнять полеты. Рейсы российских перевозчиков в Германию разрешат, как только Lufthansa получит необходимые документы от Росавиации.

Накануне S7 отменила рейсы в Берлин и обратно, «Аэрофлот» — во Франкфурт и Мюнхен и обратно. У российских авиакомпаний не было разрешения со стороны Германии.

Lufthansa в среду отменила рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга во Франкфурт и обратно. Как отметили в авиакомпании, это разовый инцидент.

