«Коммерсантъ»: В России вернут штрафы за превышение средней скорости

По данным издания, соответствующий проект изменений в правила дорожного движения подготовил Минтранс, документ рассмотрели на заседании рабочей группы «Безопасность дорожного движения». Предполагается, что в правила внесут термин «средняя скорость движения» транспорта, которую определяют как отношение длины участка с установленным ограничением скорости движения ко времени, затраченному на преодоление данного участка. Водителей обяжут вести авто с мгновенной скоростью, которая не превышает «установленного ограничения», и со средней, не нарушающей лимитов.

Как отметил замдиректора департамента госполитики в области дорожного хозяйства Минтранса Антон Козлов, методику фиксации средней скорости и вынесения штрафов опишут в трех документах: поправках к ПДД, Кодексе об административных правонарушениях (где регламентируют процедуру вынесения санкций) и постановлении правительства, которое будет содержать требования к установке камер.

В МВД считают, что возвращать наказание за среднюю скорость нельзя до устранения «правовых пробелов». Представители ведомства отметили, что изменения не решают вопрос о подсудности, так как участок под камерами может находиться на территории нескольких субъектов. Кроме того, следует принять решение об ответственности для «тихоходов», обнаруженных с помощью системы контроля средней скорости.

Ранее в России предложили ввести штрафы до 5 тысяч рублей за превышение скорости на электросамокатах и других средствах индивидуальной мобильности, соответствующий законопроект внесут в Госдуму осенью, пишет Ura.ru.

