«Коммерсантъ»: В России вернут штрафы за превышение средней скорости
Российские власти планируют вернуть отмененные в 2021 году штрафы за превышение средней скорости движения транспортного средства, речь идет о замере времени пути между двумя (или несколькими) дорожными камерами. Об этом пишет «Коммерсантъ».
По данным издания, соответствующий проект изменений в правила дорожного движения подготовил Минтранс, документ рассмотрели на заседании рабочей группы «Безопасность дорожного движения». Предполагается, что в правила внесут термин «средняя скорость движения» транспорта, которую определяют как отношение длины участка с установленным ограничением скорости движения ко времени, затраченному на преодоление данного участка. Водителей обяжут вести авто с мгновенной скоростью, которая не превышает «установленного ограничения», и со средней, не нарушающей лимитов.
Как отметил замдиректора департамента госполитики в области дорожного хозяйства Минтранса Антон Козлов, методику фиксации средней скорости и вынесения штрафов опишут в трех документах: поправках к ПДД, Кодексе об административных правонарушениях (где регламентируют процедуру вынесения санкций) и постановлении правительства, которое будет содержать требования к установке камер.
В МВД считают, что возвращать наказание за среднюю скорость нельзя до устранения «правовых пробелов». Представители ведомства отметили, что изменения не решают вопрос о подсудности, так как участок под камерами может находиться на территории нескольких субъектов. Кроме того, следует принять решение об ответственности для «тихоходов», обнаруженных с помощью системы контроля средней скорости.
Ранее в России предложили ввести штрафы до 5 тысяч рублей за превышение скорости на электросамокатах и других средствах индивидуальной мобильности, соответствующий законопроект внесут в Госдуму осенью, пишет Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Приамурье больной бешенством барсук укусил 13-летнего мальчика
- Володин: США, Британия и Франция должны компенсировать ущерб странам Африки
- Производитель кофе Jacobs выведет зарубежные бренды из России до конца года
- В Мордовии приняли закон о запрете пропаганды абортов
- Собянин рассказал о новых социальных объектах на севере Москвы
- «Коммерсантъ»: В России вернут штрафы за превышение средней скорости
- В Минобороны подтвердили уничтожение шести беспилотников над Калужской областью
- ПВО сбила шесть беспилотников при попытке пролета через Калужскую область
- Боррель заявил, что Россия желает сделать страны «зависимыми» от своего зерна
- В Екатеринбурге затопило часть улицы Щербакова, образовалась пробка
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru