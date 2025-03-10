Минстрой заявил, что не планирует запрещать строительство микроквартир
Минстрой России не планирует менять нормативно-правовую базу для запрета строительства малогабаритных квартир в России. Об этом говорится в заявлении министерства.
Ранее СМИ сообщили, что ведомство рекомендует властям субъектов при разработке региональных стандартов согласовывать проекты с минимальной площадью студий от 28 квадратных метров, однокомнатных, двухкомнатных и трехкомнатных квартир от 36, 49, 66 «квадратов» соответственно.
«Сейчас Минстрой России не рассматривает корректировки действующей нормативно-правовой базы в части введения... ограничений по площади на строительство жилья», - подчеркнули в министерстве.
Ведомство указало, что рабочая группа по реализации проекта цифровизации городского хозяйства «Умный город» одобрила методические рекомендации для создания регионального стандарта качества жилья и комфортности проживания. Документ не носит обязательный характер.
Между тем в Минстрое предложили вернуться к единому платежному документу за жилищно-коммунальные услуги, сообщает РЕН ТВ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru