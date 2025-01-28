Минстрой разработал требования к отделке квартир
Минстрой разработал требования к отделке жилых помещений в новых домах от застройщика, документ размещен на портал проектов нормативных правовых актов.
В разделенном на три блока приказе сформированы требования к оформлению потолка, пола и стен. Они призваны ограничить количество недочетов в отделке помещений.
В частности, провисание натяжного потолка по всей диагонали помещения не может быть больше, чем 10 миллиметров на метр, при поклейке обоев не допускаются пятна и пузыри, а при штукатурке на площади четыре квадратных метра можно допустить не более трех неровностей глубиной до 5 миллиметров.
Правки в документ можно внести до 7 февраля. Он вступит в силу 1 марта 2025 года.
Ранее в Минстрое подготовили приказ о нормативе стоимости квадратного метра жилья на первый квартал 2025 года, предусматривающий, что показатель будет на 1% ниже норматива второго полугодия 2024 года и составит 107,6 тысячи рублей. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru