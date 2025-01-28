Минстрой разработал требования к отделке квартир

В разделенном на три блока приказе сформированы требования к оформлению потолка, пола и стен. Они призваны ограничить количество недочетов в отделке помещений.

В частности, провисание натяжного потолка по всей диагонали помещения не может быть больше, чем 10 миллиметров на метр, при поклейке обоев не допускаются пятна и пузыри, а при штукатурке на площади четыре квадратных метра можно допустить не более трех неровностей глубиной до 5 миллиметров.

Правки в документ можно внести до 7 февраля. Он вступит в силу 1 марта 2025 года.

Ранее в Минстрое подготовили приказ о нормативе стоимости квадратного метра жилья на первый квартал 2025 года, предусматривающий, что показатель будет на 1% ниже норматива второго полугодия 2024 года и составит 107,6 тысячи рублей. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

