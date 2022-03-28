Минстрой: Тарифы ЖКХ не вырастут выше запланированного уровня индексации

Тарифы ЖКХ не вырастут выше ранее запланированного уровня индексации. Об этом рассказал глава Минстроя Ирек Файзуллин.

Он подчеркнул, что решение об индексации тарифов зафиксировано в постановлениях правительства от ноября, и повышение тарифов после 1 июля не планируется.

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Глава комитета по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов заявил, что сейчас разрабатываются различные варианты поддержки граждан и отрасли, в том числе рассматривается возможность снижения планки совокупного дохода семьи для предоставления субсидий на оплату коммунальных услуг.

Пахомов добавил, что сейчас ведется активный мониторинг ситуации для того, чтобы должным образом подготовиться к следующему отопительному сезону.

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ФОТО: РИА Новости
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