Минстрой: Тарифы ЖКХ не вырастут выше запланированного уровня индексации

Глава комитета по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов заявил, что сейчас разрабатываются различные варианты поддержки граждан и отрасли, в том числе рассматривается возможность снижения планки совокупного дохода семьи для предоставления субсидий на оплату коммунальных услуг.

Пахомов добавил, что сейчас ведется активный мониторинг ситуации для того, чтобы должным образом подготовиться к следующему отопительному сезону.