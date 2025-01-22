В российскийх городах-миллионниках подешевели двухкомнатные квартиры
Средняя стоимость новых двухкомнатных квартир снизилась в январе в шести российских городах-миллионниках. Об этом со ссылкой на данные сервиса «Яндекс Недвижимость» сообщает «Газета.Ru».
Уточняется, что лидером списка стал Челябинск, где стоимость «двушек» в начале года снизилась на 5,9% - до 9,6 млн рублей. В Уфе и Новосибирске такое жильё подешевело на 1,5%. Также снижение зафиксировано в Волгограде (-0,6%), Ростове-на-Дону (-0,5%) и Екатеринбурге (-0,2%).
Новые однокомнатные квартиры сильнее всего подешевели в Волгограде - на 3% до 5,6 млн рублей. Также снижение стоимости «однушек» зафиксировано в Новосибирске (-1,8%), Уфе (-1,4%) и Нижнем Новгороде (-0,5%).
Трёхкомнатные квартиры подешевели лишь в Нижнем Новгороде (-0,7%) и Ростове-на-Дону (-0,3%), а квартиры-студии - в Краснодаре (-3,5%), Москве (-0,5%) и Воронеже (-0,5%).
«В ближайшее время можно ожидать увеличения числа предложений со скидками и акциями на новостройки комфорт-класса», – резюмировал коммерческий директор «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru