Минстрой предложил повысить выплаты россиянам на ремонт жилья при ЧС

«Предусмотрены изменения в части повышения стоимости капитального ремонта 1 кв. м общей площади поврежденного жилого помещения в размере, не превышающем 10 тыс. рублей», — указано в пояснительной записке к документу.

Проект предполагает оказание поддержки гражданам, жилье которых повреждено либо утрачено вне зависимости от наличия другого жилого помещения, пригодного для проживания. Среднее значение площади предоставляемого в рамках работы по оказанию соцподдержки жилья составляет 18 «квадратов» на человека.



