Минстрой предложил повысить выплаты россиянам на ремонт жилья при ЧС
Минстрой предложил повысить стоимость капитального ремонта помещений, которые были повреждены или утрачены из-за чрезвычайной ситуации, до 10 тысяч рублей за квадратный метр. Соответствующий проект постановления правительства размещен на портале проектов нормативных правовых актов.
«Предусмотрены изменения в части повышения стоимости капитального ремонта 1 кв. м общей площади поврежденного жилого помещения в размере, не превышающем 10 тыс. рублей», — указано в пояснительной записке к документу.
Проект предполагает оказание поддержки гражданам, жилье которых повреждено либо утрачено вне зависимости от наличия другого жилого помещения, пригодного для проживания. Среднее значение площади предоставляемого в рамках работы по оказанию соцподдержки жилья составляет 18 «квадратов» на человека.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru