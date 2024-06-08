Минстрой предложил повысить выплаты россиянам на ремонт жилья при ЧС

Минстрой предложил повысить стоимость капитального ремонта помещений, которые были повреждены или утрачены из-за чрезвычайной ситуации, до 10 тысяч рублей за квадратный метр. Соответствующий проект постановления правительства размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

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«Предусмотрены изменения в части повышения стоимости капитального ремонта 1 кв. м общей площади поврежденного жилого помещения в размере, не превышающем 10 тыс. рублей», — указано в пояснительной записке к документу.

Проект предполагает оказание поддержки гражданам, жилье которых повреждено либо утрачено вне зависимости от наличия другого жилого помещения, пригодного для проживания. Среднее значение площади предоставляемого в рамках работы по оказанию соцподдержки жилья составляет 18 «квадратов» на человека.

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ФОТО: РИА Новости
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