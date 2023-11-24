Минстрой на 4% повысит нормативную цену метра жилья в России в 2024 году
Министерство строительства и ЖКХ предложило повысить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения в России в первом полугодии 2024 года.
Согласно проекту приказа, который опубликован на официальном сайте для размещения информации о подготовке нормативных правовых актов, предлагается утвердить норматив в размере 97 547 рублей.
Также данным приказом предлагается утвердить показатели средней рыночной стоимости одного квадратного метра жилья по регионам РФ, на основе которых устанавливается размер социальных выплат гражданам всех категории на приобретение или строительство жилья за счёт федеральных бюджетных средств.
В документе указано, что максимальная сумма установлена в Москве - 170 578 рублей, а минимальная - в Кабардино-Балкарии (45 908 рублей).
Ранее аналитики сервиса «Домклик» заявили, что жители большинства российских мегаполисов стали чаще выбирать новостройки в пригородах и сельской местности, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru