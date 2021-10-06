Минстрой ожидает целевой ввоз строителей из Узбекистана в ближайшее время

Минстрой России ожидает, что правительство в ближайшее время разрешит целевой ввоз строителей из Узбекистана, сообщил замглавы министерства Никита Стасишин.

По его словам, предусматривается, что трудовые мигранты будут приезжать в Россию уже привитыми «Спутником Лайт».

На фоне роста числа преступлений, совершаемых мигрантами в России, необходимо полностью возложить ответственность за иностранных рабочих на их работодателей, заявил ранее депутат седьмого созыва Госдумы Виктор Водолацкий.

По его мнению, именно работодатель должен отвечать за иностранного работника – по вопросам социального обеспечения, больничных, лечения, отправки обратно на родину и всего остального.

