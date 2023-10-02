Минстрой опроверг планы восстанавливать не все города в новых регионах
На официальном сайте Минстроя России опровергли информацию об отсутствии планов восстанавливать некоторые города в новых регионах.
Накануне глава Министерства строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин допустил, что некоторые города в новых регионах России восстанавливать не будут. По его словам, в существующих условиях это может быть опасно.
В официальном же сообщении сказано, что восстановительные работы затронут всю территорию новых регионов.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что обстрелы Артёмовска со стороны украинской армии пока не позволяют говорить о восстановлении города, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru