Минстрой обучит строителей для ЛНР и ДНР в местных колледжах

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации намерено готовить строителей для Донецкой и Луганской народных республик в двух учебных центрах на местах. Ведомство также будет помогать выпускникам найти работу.

Учебные центры будут сформированы на базе Мариупольского строительного колледжа и Донецкого техникума архитектуры и строительных технологий. Договор с ними подписало Федеральное автономное учреждение «РосКапСтрой» - структурное подразделение Минстроя РФ.

На первом этапе в этих двух центрах будут готовить кровельщиков, стекольщиков, сантехников, операторов котельной. Кроме того, в программе значатся профессии водителя и оператора транспортной техники. Решается вопрос открытия третьего учебного центра в Лисичанске.

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ФОТО: Пресс-служба Комплекса Экономической политики и имущественно-земельных отношений правительства Москвы
ТЕГИ:ДНРОбучениеМинстрой
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