«Циан»: Квартиры в сданных новостройках Москвы дешевле строящегося жилья

В августе 2023 года стоимость аренды жилья в крупных городах России подорожала на 5-7%. Об этом пишет «Коммерсант». Средняя цена однокомнатной квартиры в 16 городах-миллионниках составила 23,7 тысячи рублей. За месяц стоимость увеличилась на 4.7%. Сильнее всего аренда подорожала в Краснодаре - на 17%. Снять однокомнатную квартиру в столице Кубани можно в среднем за 26 тысяч рублей. Причиной роста цен специалисты «Циан. Аналитики» назвали сезонный спрос и уменьшение предложения. Также оказало влияние возвращение россиян из-за рубежа, передает «Радиоточка НСН».

