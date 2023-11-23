«Циан»: Квартиры в сданных новостройках Москвы дешевле строящегося жилья

Квартиры в сданных новостройках Москвы дешевле строящегося жилья в среднем на 6%, сообщили аналитики «Циана».

Отмечается, что за год тенденция значительно изменилась, так как в начале года разрыв в ценах составлял всего 1%. Сегодня в 70% ЖК Москвы выгоднее купить готовое жилье на «вторичке» от инвестора, чем жилье от застройщика.

«До осени 2023»: Цены на квартиры в Москве снизятся минимум на 15%

В августе 2023 года стоимость аренды жилья в крупных городах России подорожала на 5-7%. Об этом пишет «Коммерсант». Средняя цена однокомнатной квартиры в 16 городах-миллионниках составила 23,7 тысячи рублей. За месяц стоимость увеличилась на 4.7%. Сильнее всего аренда подорожала в Краснодаре - на 17%. Снять однокомнатную квартиру в столице Кубани можно в среднем за 26 тысяч рублей. Причиной роста цен специалисты «Циан. Аналитики» назвали сезонный спрос и уменьшение предложения. Также оказало влияние возвращение россиян из-за рубежа, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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