Минских протестующих обвинили в насилии над милицией

В Белоруссии против протестующих возбудили уголовные дела о массовых беспорядках и насилии в отношении милиционеров, заявил глава СК республики Иван Носкевич.

Он уточнил, что речь идет о задержанных в Минске и других городах, где пострадали десятки силовиков. Фигурантам грозит от восьми до 15 лет лишения свободы.