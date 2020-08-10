Новости за ночь: Милиция Минска начала стрельбу по протестующим

Несколько протестующих в Минске ранили светошумовыми гранатами, которые применяют силовики для разгона акций. Очевидцы также публикуют в соцсетях фото резиновых пуль, которые использовали для разгона протестующих.

9 августа в Минске и других белорусских вспыхнули акции протеста из-за недовольства итогами выборов президента, согласно которым действующий глава государства Александр Лукашенко переизбрался на шестой срок, отмечает RT.