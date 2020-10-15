Минская милиция не исключила возможности применения оружия на протестах
Милиция Минска не исключила возможности применения оружия против протестующих в городе, назвав это крайней мерой. Об этом сообщает Интерфакс.
Соответствующее заявление сделал начальник ГУВД Мингорисполкома Иван Кубраков. По его словам, табельное оружие будет применяться в случае невозможности по-другому защитить граждан, в частности «при нападении на сотрудников ОВД».
Кубраков подчеркнул, что "силовики с улиц не уйдут".
В Белоруссии массовые акции протеста начались 9 августа после выборов президента в стране. По официальным данным, большинство голосов было отдано за действующего президента Александра Лукашенко. Оппозиция заявила о несогласии с итогами выборов, сторонники оппозиционных кандидатов потребовали отставки Лукашенко.
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