Минская милиция не исключила возможности применения оружия на протестах

Милиция Минска не исключила возможности применения оружия против протестующих в городе, назвав это крайней мерой. Об этом сообщает Интерфакс.

Соответствующее заявление сделал начальник ГУВД Мингорисполкома Иван Кубраков. По его словам, табельное оружие будет применяться в случае невозможности по-другому защитить граждан, в частности «при нападении на сотрудников ОВД».

Кубраков подчеркнул, что "силовики с улиц не уйдут".

В Белоруссии массовые акции протеста начались 9 августа после выборов президента в стране. По официальным данным, большинство голосов было отдано за действующего президента Александра Лукашенко. Оппозиция заявила о несогласии с итогами выборов, сторонники оппозиционных кандидатов потребовали отставки Лукашенко.