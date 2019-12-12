Минск и Москву планируют соединить «дневным экспрессом»
Дневной поезд между Москвой и Минском намерены запустить в следующем году.
Как сообщает Интерфакс, в настоящее время ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) и Белорусская железная дорога (БЖД) изучают детали проекта. В частности, рассматривается удобное время прибытия поезда в Москву.
По данным агентства, поезда планируется запустить к декабрю 2020 года. Длительность поездки между столицами, как ожидается, составит шесть часов.
В конце ноября сообщалось, что власти Калининградской области обсудили с латвийскими коллегами продление железнодорожного маршрута «Санкт-Петербург – Калининград» до Берлина. Стороны планируют подробно рассмотреть этот проект в предстоящем году.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Глава МЧС России: Кобзев справится с поставленными задачами
- Зеленский дал первое полноценное интервью российскому СМИ
- Украинская полиция назвала причину убийства Павла Шеремета
- Путин принял отставку губернатора Еврейской автономной области
- Путин освободил Левченко от должности губернатора Иркутской области