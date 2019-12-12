Минск и Москву планируют соединить «дневным экспрессом»

По данным агентства, поезда планируется запустить к декабрю 2020 года. Длительность поездки между столицами, как ожидается, составит шесть часов.

В конце ноября сообщалось, что власти Калининградской области обсудили с латвийскими коллегами продление железнодорожного маршрута «Санкт-Петербург – Калининград» до Берлина. Стороны планируют подробно рассмотреть этот проект в предстоящем году.

