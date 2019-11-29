Поезд «Санкт-Петербург – Калининград» сможет дойти до Берлина
Власти Калининградской области обсудили с латвийскими коллегами продление маршрута поезда «Санкт-Петербург – Калининград» до Берлина. Об этом сообщается на официальном сайте правительства региона.
Предложение нашло поддержку у замглавы министерства сообщения Латвии Улдиса Рейманиса. По его словам, этот вопрос следует обсудить детально в будущем году, согласовав все действия сторон. Для калининградцев предлагается предусмотреть такой же упрощённый документ транзитного пересечения границы с Латвией, как на литовском направлении.
Кроме того, маршрут поезда «Калининград – Санкт-Петербург» планируют переработать так, чтобы время в пути составило 19 часов 35 минут вместо нынешних 27 часов 67 минут.
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