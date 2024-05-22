Минсельхоз заявил о подорожании мяса в России
Подорожание мяса в России связано с увеличением спроса на него, сообщили в пресс-службе Минсельхоза России.
В ведомстве отметили, что ситуацию на рынке стабилизирует рост производства скота и птицы (+4%).
В Минсельхозе также добавили, что за неделю на 2,8% подешевели куриные яйца, на 2,7% потерял в цене сахар. Стоимость огурцов снизилась за неделю на 9,6%, а томатов - на 10,9%.
За последний год картофель подешевел на 5,8%, репчатый лук - на 23,9%. По заверению Минсельхоза, ситуация на продовольственном рынке в 2024 году оценивается как стабильная.
Ранее стало известно, что цены на кофе сорта робуста поднялись до максимального уровня за 45 лет из-за дефицита, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru