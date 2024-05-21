Чай в России может подорожать на 10% в июле - декабре

Цены на чай в российских магазинах вырастут на 5–10% во втором полугодии 2024 года, заявил доктор экономических наук, профессор кафедры «Государственное и муниципальное управление» Финансового университета при правительстве РФ Юрий Шедько.

Объем продаж чая в России вырос на 37% весной 2024 года
«На цену чая влияют урожайность чайных плантаций, курс валют, экономическая ситуация и другие факторы. В сторону снижения влияют рост производства чая в Китае, Индии, Кении и Шри-Ланке, улучшение качества торгово-экономических отношений», - сказал экономист в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, рост цен на чай обусловлен инфляционными процессами, ростом затрат на логистику, а также повышением стоимости контейнерных перевозок.

Ранее стало известно, что цены на кофе сорта робуста поднялись до максимального уровня за 45 лет из-за дефицита, отмечает RT.

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ФОТО: Дмитрий Феоктистов / ТАСС
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