Минсельхоз заявил, что российский рынок обеспечен цветами перед 8 марта

В ведомстве напомнили, что по данным Росстата в 2023 году в организованном секторе произвели 393,5 млн штук срезанных цветов и бутонов. Как ожидается, производство продукции цветоводства по итогам прошлого года превысит эти показатели на 3-5%. Благодаря этому, а также импорту продукции из дружественных стран российский рынок в полной мере обеспечен цветами, в том числе в преддверии 8 марта, когда наблюдается повышенный спрос.

Как отметили в Минсельхозе, основное производство цветов в РФ - 35% - приходится на регионы Центрального федерального округа. Лидерами по производству в 2023 году стали Московская и Калужская области, Удмуртия, Мордовия, Краснодарский край. Министерство уточняет, что основные виды цветов, которые выращивают в стране - розы, тюльпаны, хризантемы, петуньи, ирисы.

Между тем ресурс «Чек Индекс» выяснил, что цены на тюльпаны в 2025 выросли на 25% год к году, средний чек на такие цветы составляет 2402 рубля, пишет 360.ru.

