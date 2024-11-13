Минсельхоз России предложил создать «Винный гид» стран БРИКС

Минсельхоз России предложил создать «Винный гид» стран БРИКС, с заявлением выступил замглавы Минсельхоза Максим Увайдов, передает РИА Новости.

Он отметил, что такой проект на ежегодной основе реализуется в России, что позволяет проводить масштабное исследование и выявлять лучшие отечественные вина. По его словам, было бы полезно выявлять и лучшие вина дружественных стран БРИКС.

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Ранее журнал Simple Wine News выпустил рейтинг лучших российских вин. Лучшим красным сухим вином признали кубанское вино бренда «Галицкий и Галицкий» урожая 2022 года под названием «Cosaque» («Казак»).

Винный эксперт Антон Обрезчиков назвал одни из самых тонких отечественных вин, отдельно выделив Syrah бренда «Николаев и сыновья», а также Syrah Олега Репина, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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