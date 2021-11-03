Минсельхоз предупредил о подорожании молочной продукции

Минсельхоз не исключил рост цен на молочную продукцию из-за увеличения себестоимости производства. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на доклад «О ценах производителей».

Отмечается, что ситуация обусловлена подорожанием кормов для скота, а также упаковочных материалов.

При этом сообщается, что речь идет об отложенном росте цен, о масштабах повышения информации не приводится.

Ранее более десяти крупнейших производителей колбас и сосисок в России предупредили ритейлеров о подорожании продукции.

С конца октября — начала ноября ожидается рост на 7-20 процентов. Повышение стоимости мясной продукции связано с подорожанием моющих средств, упаковки, яичного меланжа и мяса.

