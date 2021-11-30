Минсельхоз хочет ужесточить контроль за снегоходами и квадроциклами
Минсельхоз хочет ввести новые запреты для владельцев квадроциклов, снегоходов, багги и других транспортных средств. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Так, Минсельхоз разработал проект с перечнем условий и неисправностей, из-за которых будет запрещена эксплуатация таких средств передвижения. Например, при люфте рулевого управления выше 15 градусов для болотоходов или снегоходов и при неисправностях тормозов.
Также запрет эксплуатации будет применяться и в том случае, если при торможении не загораются стоп-сигналы, неисправен звуковой сигнал и не горят фары.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru