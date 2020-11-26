Минпросвет разработает для школьников нормативы по использованию смартфонов

Министерство просвещения РФ разрабатывает нормативы, которые помогут оградить школьников от негативного влияния технологий. Об сообщается в Telegram-канале ресурса стопкоронавирус.рф

В частности, в ведомстве хотят регламентировать использование учащимися смартфонов и прочих гаджетов. С учётом внедряемой Цифровой образовательной среды (ЦОС), в министерстве стремятся к тому, чтобы её применение не отражалось негативно на здоровье детей.

Благодаря ЦОС школьники смогут обучаться дистанционно. В первую очередь, это касается детей, которые не могут посещать традиционные занятия из-за длительной болезни или по другой причине.

В Минпросвете отметили, что к преимуществами ЦОС являются «цифровая библиотека» с качественным обучающим контентом по всем темам и предметам, в том числе видео, графика и интерактивные задания.

Также ЦОС позволит автоматизировать многие управленческие функции и избавить учителя от бумажной отчётности. Кроме того, школьники смогут создать «электронное портфолио» со всеми достижениями, победами в конкурсах и олимпиадах, что пригодится для поступления в вуз.

