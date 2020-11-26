Минпросвет разработает для школьников нормативы по использованию смартфонов
Министерство просвещения РФ разрабатывает нормативы, которые помогут оградить школьников от негативного влияния технологий. Об сообщается в Telegram-канале ресурса стопкоронавирус.рф
В частности, в ведомстве хотят регламентировать использование учащимися смартфонов и прочих гаджетов. С учётом внедряемой Цифровой образовательной среды (ЦОС), в министерстве стремятся к тому, чтобы её применение не отражалось негативно на здоровье детей.
Благодаря ЦОС школьники смогут обучаться дистанционно. В первую очередь, это касается детей, которые не могут посещать традиционные занятия из-за длительной болезни или по другой причине.
В Минпросвете отметили, что к преимуществами ЦОС являются «цифровая библиотека» с качественным обучающим контентом по всем темам и предметам, в том числе видео, графика и интерактивные задания.
Также ЦОС позволит автоматизировать многие управленческие функции и избавить учителя от бумажной отчётности. Кроме того, школьники смогут создать «электронное портфолио» со всеми достижениями, победами в конкурсах и олимпиадах, что пригодится для поступления в вуз.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,2 млн+25 487 / сут.
Умерли
38 062+524 / сут.
Выздоровели
1,7 млн+25 073 / сут.
- Качество управления в Москве оценят по международным стандартам
- Минпросвет разработает для школьников нормативы по использованию смартфонов
- Все матчи РПЛ 16-го тура будут начинаться с минуты молчания в память о Марадоне
- РФС планирует ввести в школьную программу урок футбола
- Госдума не поддержала законопроект о нерабочем 31 декабря
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru