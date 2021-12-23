Минпросвещения заявило, что 100% школ России подключены к высокоскоростному интернету
Все российские школы в течение 2021 года были подключены к высокоскоростному интернету. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения.
В ведомстве рассказали о создании российских образовательных ресурсов, которые гарантируют достоверность контента. Среди них портал "Российская электронная школа" (РЭШ) и информационно-коммуникационная образовательная платформа "Сферум", которыми пользуются уже в 82 регионах России.
В пресс-службе также отметили, что во всех школах проводится модернизация инфраструктуры, особое внимание в этом вопросе уделяется сельским образовательным учреждениям.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции заявил, что креативный и игровой контент должны активнее внедрятся в технологию обучения.
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