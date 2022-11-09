Курс начальной военной подготовки введут в школах с 1 сентября 2023 года
Министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что курс по начальной военной подготовке появится в российских школах уже со следующего учебного года. Замминистра Минобороны Валерий Герасимов рекомендовал выделить на этот курс не менее 140 часов в течение последних двух лет обучения.
«Курс будет уже со следующего года в школах. Сейчас он действительно готовится. До 1 января мы его подготовим, затем пройдет апробация, и школы со следующего года могут в своей работе использовать», — сказал министр на пресс-конференции после заседания жюри просветительской премии «Знание».
Как передает телеграм-канал «Радиоточка НСН», ввести курс начальной военной подготовки в обязательную программу среднего общего образования предложил лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. По мнению депутата, такой курс мог бы помочь трудоустроить десятки тысяч людей, а также подготовить граждан «к возможному противостоянию с врагом». Его идею поддержали в Минобороны.
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