Минпросвещения: Все школы вернулись к доковидному режиму обучения

В России 100% школ и классов вернулись к стандартному формату обучения, с 29 марта не осталось ни одного случая карантинных ограничений по коронавирусу. Об этом объявили в министерстве просвещения.

Ведомство ведет соответствующую статистику с октября 2020 года. Оно впервые с тех пор зафиксировало отсутствие дистанционного обучения или других карантинных мер. Это произошло после того как 25 марта Рoспотребнадзoр рекомендовал отменить их в связи с нормализацией ситуации и распространением нового, менее опасного штамма вируса.

Были отменены многие правила, например, по закреплению за каждым классом единственного кабинета, раздельное по времени начало уроков. Отменено требование зигзагообразной рассадки на экзаменах и запрет 100% заполняемости детских летних оздоровительных лагере.

Регионы имеют полномочия отменять ограничения для школ, исходя из конкретной эпидемиологической ситуации.

