Минпросвещения ведет разработку курса по начальной военной подготовке

Ранее парламентарий предложил включить НВП в обязательную программу среднего общего образования. В Минобороны поддержали введение военной подготовки в школах и предложили привлекать к работе офицеров с опытом боевых действий и переподготавливать педагогов, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

В информационной справке от замглавы Минпросвещения Татьяны Васильевой отмечается, что на обучение начальным знаниям в области обороны и подготовку граждан по основам военной службы в учреждениях среднего и профессионального образования выделяется 35 часов в течение пяти дней.

«В настоящее время организована разработка учебного курса НВП в рамках времени, отведенного инструкцией на обучение граждан начальным знаниям в области обороны в образовательных организациях», — указано в документе.

Как уточнили в министерстве, модули, в которых включены вопросы по НВП, входят в обязательную часть предмета «Основы безопасности жизнедеятельности».

