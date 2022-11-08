Минпросвещения ведет разработку курса по начальной военной подготовке
Минпросвещения разрабатывает отдельный учебный курс начальной военной подготовки в школах и колледжах в рамках времени, отведенного на обучение граждан начальным знаниям в области обороны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ответ ведомства руководителю фракции «Справедливая Россия - За правду» Сергею Миронову.
Ранее парламентарий предложил включить НВП в обязательную программу среднего общего образования. В Минобороны поддержали введение военной подготовки в школах и предложили привлекать к работе офицеров с опытом боевых действий и переподготавливать педагогов, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
В информационной справке от замглавы Минпросвещения Татьяны Васильевой отмечается, что на обучение начальным знаниям в области обороны и подготовку граждан по основам военной службы в учреждениях среднего и профессионального образования выделяется 35 часов в течение пяти дней.
«В настоящее время организована разработка учебного курса НВП в рамках времени, отведенного инструкцией на обучение граждан начальным знаниям в области обороны в образовательных организациях», — указано в документе.
Как уточнили в министерстве, модули, в которых включены вопросы по НВП, входят в обязательную часть предмета «Основы безопасности жизнедеятельности».
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