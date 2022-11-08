В Минобороны одобрили инициативу по введению военной подготовки в школах
Министерство обороны РФ поддержало введение начальной военной подготовки в школах. Об этом пишут Известия со ссылкой на ответ первого замминистра Валерия Герасимова лидеру партии «Справедливая Россия — За правду» Сергею Миронову.
Ранее Миронов предложил включить НВП в обязательную программу среднего общего образования.
«Принимая во внимание актуальность рассматриваемого вопроса, предложение о введении отдельного учебного предмета "Начальная военная подготовка" на уровнях среднего общего и среднего профессионального образования как обязательного для изучения, безусловно, заслуживает внимания и поддерживается», — говорится в ответе Герасимова.
В Минобороны предложили привлекать к этой работе офицеров, в приоритетном порядке военных — участников боевых действий, а также переподготавливать преподавателей. Время обучения в рамках новой дисциплины должно составлять не меньше 140 часов в течение последних двух лет учебы, отмечает Ura.ru.
Как отметил Миронов, школьникам необходимо рассказывать о тактике военных действий, огневой подготовке, основах военной медицины, а также вести психологическую подготовку «к возможному противостоянию с врагом».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,5 млн+4 421 / сут.
Умерли
391 тыс.+61 / сут.
Выздоровели
20,9 млн+4 944 / сут.
- Минобороны: Зарплата призванного по частичной мобилизации составит от 195 тысяч рублей
- Кремль и Минобороны не поддержали законопроект о двухгодичной службе в армии
- В Минобороны одобрили инициативу по введению военной подготовки в школах
- Морпехи из Приморья опровергли сообщения о тяжелых потерях в боях за Павловку
- В США допустили заключение зимнего перемирия между Москвой и Киевом
- СМИ: Россия и США обсудят возобновление инспекций по СНВ-3 на новой площадке
- СМИ: ЕС предложит новый механизм предоставления помощи Украине на €18 млрд
- Трамп пообещал сделать «важное заявление» 15 ноября
- Источник заявил об участии польских женщин-наемниц в наступлении ВСУ
- СМИ: Дважды отбросивший гранаты ВСУ российский военный выжил
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru