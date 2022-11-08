В Минобороны одобрили инициативу по введению военной подготовки в школах

Ранее Миронов предложил включить НВП в обязательную программу среднего общего образования.

«Принимая во внимание актуальность рассматриваемого вопроса, предложение о введении отдельного учебного предмета "Начальная военная подготовка" на уровнях среднего общего и среднего профессионального образования как обязательного для изучения, безусловно, заслуживает внимания и поддерживается», — говорится в ответе Герасимова.

В Минобороны предложили привлекать к этой работе офицеров, в приоритетном порядке военных — участников боевых действий, а также переподготавливать преподавателей. Время обучения в рамках новой дисциплины должно составлять не меньше 140 часов в течение последних двух лет учебы, отмечает Ura.ru.

Как отметил Миронов, школьникам необходимо рассказывать о тактике военных действий, огневой подготовке, основах военной медицины, а также вести психологическую подготовку «к возможному противостоянию с врагом».

