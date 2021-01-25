Минпросвещения: Учителей не будут отстранять от работы за отказ прививаться от COVID-19

Заместитель министра просвещения РФ Виктор Басюк заявил, что вакцинация от коронавируса носит добровольный характер, в том числе для учителей, сообщает РИА Новости.

Басюк добавил, что в случае отказа от прививки отстранение от работы педагогам не грозит.

«Ни в коем случае» - отметил он.

По словам замминистра, контролем и организацией вакцинации педагогов должны заниматься региональная и местная власть, а в задачи его ведомства входит обеспечение условий «для безопасной работы наших учителей».

Ранее заместитель руководителя Роспотребнадзора Ирина Брагина заявила, что педагоги работают с детьми и во многом «несут ответственность не только за своё здоровье, но и за здоровье детей», сообщает Газета.ру. По её словам, у учителей есть возможность привиться от коронавируса в первую очередь, однако у Роспотребнадзора нет документов, которые бы делали прививку обязательной.

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