Новый учебный год в российских школах начнется в очном формате
Учебный год в школах начнется в традиционном формате. Об этом сообщается в Telegram-канале Минпросвещения РФ «Большая перемена».
«Учебный год начнется в обычном очном режиме, нам важно, чтобы ребята пришли в классы, встретились со своими учителями», - заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.
А ранее Владимир Путин поручил обеспечить необходимые меры для полного отказа от третьих смен в школах к 2023-2024 учебному году. Заслуженный учитель России, директор центра образования №109 города Москвы, учитель истории Евгений Ямбург в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил, что проблема трехсменного обучения существует не только в регионах, но и в новой Москве, где количество школ значительно уступает количеству учащихся.
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