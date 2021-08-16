Новый учебный год в российских школах начнется в очном формате

Учебный год в школах начнется в традиционном формате. Об этом сообщается в Telegram-канале Минпросвещения РФ «Большая перемена».

«Учебный год начнется в обычном очном режиме, нам важно, чтобы ребята пришли в классы, встретились со своими учителями», - заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.