Минпросвещения: Тренд «бежевых мам» негативно скажется на развитии речи у детей

По данным ведомства, младенцы начинают различать базовые цвета с 20-го дня жизни, а устойчивые категории формируются параллельно с речью и когнитивными процессами. У детей, знакомившихся с объектами по черно-белым изображениям, часто создается искаженное представление о реальных оттенках, поэтому в обучающих материалах важна точность цветопередачи.

«Бежевые» мамы не понимают, что ребенок должен видеть все яркие цвета, должен развиваться всесторонне, нейтральные оттенки эстетичны только для взрослых в этом случае, заявила психолог, эксперт в области кризиса отношений Роза Гнедовская в пресс-центре НСН.

