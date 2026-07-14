Минпросвещения: Тренд «бежевых мам» негативно скажется на развитии речи у детей
Популярный тренд «бежевых мам» (отказ от ярких цветов), может негативно сказаться на развитии ребенка, сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство просвещения РФ.
По данным ведомства, младенцы начинают различать базовые цвета с 20-го дня жизни, а устойчивые категории формируются параллельно с речью и когнитивными процессами. У детей, знакомившихся с объектами по черно-белым изображениям, часто создается искаженное представление о реальных оттенках, поэтому в обучающих материалах важна точность цветопередачи.
«Бежевые» мамы не понимают, что ребенок должен видеть все яркие цвета, должен развиваться всесторонне, нейтральные оттенки эстетичны только для взрослых в этом случае, заявила психолог, эксперт в области кризиса отношений Роза Гнедовская в пресс-центре НСН.
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