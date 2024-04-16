Минпросвещения: Школы могут сами выбирать гольф для занятий по физкультуре

Школы могут сами принимать решение о включении того или иного модуля для дополнительных и внеурочных занятий по физкультуре, например, гольфа, сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ.

Отмечается, что решение будет приниматься, исходя из имеющегося инвентаря, а также интереса самих учащихся и их родителей.

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В Минпросвещения включили модуль по гольфу в программу физкультуры у младших классов. Согласно приказу ведомства, в программе также появится скалолазание, городошный спорт, спортивный туризм, хоккей на траве, ушу и другие дисциплины.

Большинство российских школ не смогут самостоятельно обеспечить учеников необходимым снаряжением для изучения гольфа и скалолазания, заявил «Радиоточке НСН» член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
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