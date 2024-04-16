Минпросвещения: Школы могут сами выбирать гольф для занятий по физкультуре

Школы могут сами принимать решение о включении того или иного модуля для дополнительных и внеурочных занятий по физкультуре, например, гольфа, сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ.

Отмечается, что решение будет приниматься, исходя из имеющегося инвентаря, а также интереса самих учащихся и их родителей.