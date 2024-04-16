Минпросвещения: Школы могут сами выбирать гольф для занятий по физкультуре
Школы могут сами принимать решение о включении того или иного модуля для дополнительных и внеурочных занятий по физкультуре, например, гольфа, сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ.
Отмечается, что решение будет приниматься, исходя из имеющегося инвентаря, а также интереса самих учащихся и их родителей.
В Минпросвещения включили модуль по гольфу в программу физкультуры у младших классов. Согласно приказу ведомства, в программе также появится скалолазание, городошный спорт, спортивный туризм, хоккей на траве, ушу и другие дисциплины.
Большинство российских школ не смогут самостоятельно обеспечить учеников необходимым снаряжением для изучения гольфа и скалолазания, заявил «Радиоточке НСН» член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Губернатор Моор призвал жителей эвакуироваться из Ишима и двух районов
- ФАС возбудила дело в отношении Альфа-банка из-за рекламы ипотеки
- «С человеческим лицом»: Квартет Алексея Подымкина выступит в «Джазе на воде»
- В Сеуле отменили шоу с участием балета Большого театра
- В Евпатории сгорел экзотариум
- Минпросвещения: Школы могут сами выбирать гольф для занятий по физкультуре
- Опрос: В любви к шуткам и мемам на работе признались 83% россиян
- Блогеру-сыроеду Лютому дали восемь лет колонии по делу о гибели его сына
- СМИ: Украина сорвала соглашение по безопасности в Черном море
- F.A.C.C.T: Мошенники используют сайты ко Дню Победы для кражи денег россиян
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru