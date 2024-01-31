Минпросвещения: школьный предмет «труд» будет состоять из 5 обязательных модулей

Школьная дисциплина «труд», которая вернется в российские образовательные учреждения с 1 сентября 2024 года, будет состоять из пяти обязательных модулей и трёх по выбору учащихся, заявили в пресс-службе Минпросвещения РФ, передает ТАСС.

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К обязательным отнесены: «Производство и технологии», «Технологии обработки и пищевых продуктов», «Компьютерная графика. Черчение», «Робототехника», «3-D моделирование, прототипирование, макетирование». К вариативным: «Автоматизированные системы», «Животноводство» и «Растениеводство».

Ранее заслуженный учитель РФ Евгений Ямбург назвал глупостью гендерное разделение уроков труда, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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