Путин подписал закон об обязательном уроке труда в школах
Президент РФ Владимир Путин подписал закон об обязательном уроке труда в школах, документ размещен на сайте официальных правовых актов.
Так, предмет вводится в российские школы с 1 сентября 2024 года. Ожидается, что в рамках предмета вернутся слесарное дело, столярное дело, кройка и шитье,
Появление в школах уроков труда требует дополнительного привлечения специалистов, а также финансирования, в противном случае школам придется выкручиваться для соблюдения формальных правил, говорил ранее член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий «Радиоточке НСН».
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