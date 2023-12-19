Президент РФ Владимир Путин подписал закон об обязательном уроке труда в школах, документ размещен на сайте официальных правовых актов.

Так, предмет вводится в российские школы с 1 сентября 2024 года. Ожидается, что в рамках предмета вернутся слесарное дело, столярное дело, кройка и шитье,

Появление в школах уроков труда требует дополнительного привлечения специалистов, а также финансирования, в противном случае школам придется выкручиваться для соблюдения формальных правил, говорил ранее член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий «Радиоточке НСН».

