Минпросвещения РФ: Решивших пересдать ЕГЭ отличников не будут лишать медали

Даже если школьник не наберет достаточное количество баллов, медали он не будет лишен. Для ее получения необходимо сдать ЕГЭ на 70 и выше баллов, для серебряной — на 60 и выше. При этом если первый результат ЕГЭ не дает право школьнику получить медаль, пересдача на это может повлиять.

Ранее Рособрнадзор заявил, что удаленные с ЕГЭ за шпаргалки ученики не смогут пересдать его в этом году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

