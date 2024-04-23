Минпросвещения рекомендовало провести в школах торжественные линейки 9 мая

Минпросвещения рекомендовало провести 9 мая в российских школах торжественные линейки ко Дню Победы. Об этом заявил глава ведомства Сергей Кравцов.

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Как отметил министр, ведомство рекомендует «по возможности» провести линейки, в которых будут добровольно участвовать родители и ученики. Кравцов выразил уверенность, что «многие откликнутся».

«Также соответствующие рекомендации мы в регионы направили», — цитирует министра ТАСС.

Ранее стало известно, что 9 мая в Москве пройдет парад Победы. По словам министра обороны Сергея Шойгу, участие в нем примут более девяти тысяч человек.

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ФОТО: РИА Новости
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