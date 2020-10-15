Минпросвещения раскрыло, сколько школ переведено на карантин
Не менее 115 школ в России переведены на карантин из-за выявленных случаев коронавируса. Это менее 0,3% от общего количества средних учебных заведений в стране. Такую статистику обнародовало министерство науки и высшего образования РФ.
В общей сложности карантин в школах затронул 41 субъект федерации. По той же причине на домашний режим переведены 0,86% отдельных классов без закрытия всего учебного заведения.
Ранее заместитель министра просвещения Денис Грибов подчеркнул, что сейчас вопрос о массовом переходе школ в онлайн-формат обучения не обсуждается, отмечает RT.
В Москве школьники 6—11-х классов переведены после окончания каникул на дистанционное обучение сроком на две недели - с 19 октября по 1 ноября.
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