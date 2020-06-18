Минпросвещения признало действительными все выданные аттестаты

По данным агентства, в документе признаются действительными все аттестаты об основном общем и среднем образовании, выданные в завершившемся учебном году.

Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил постановление, согласно которому выпускники школ в этом году получат аттестаты без сдачи итоговых экзаменов. В средние профессиональные образовательные организации будут зачислять на основании этих аттестатов, а ЕГЭ потребуется сдавать лишь тем, кто захочет поступить в вуз.

