Минпросвещения признало действительными все выданные аттестаты
Министерство просвещения РФ признало действительными все выданные аттестаты по итогам этого учебного года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ ведомства.
По данным агентства, в документе признаются действительными все аттестаты об основном общем и среднем образовании, выданные в завершившемся учебном году.
Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил постановление, согласно которому выпускники школ в этом году получат аттестаты без сдачи итоговых экзаменов. В средние профессиональные образовательные организации будут зачислять на основании этих аттестатов, а ЕГЭ потребуется сдавать лишь тем, кто захочет поступить в вуз.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru